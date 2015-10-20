В Одесі суд заарештував трьох підозрюваних в причетності до вибуху біля будівлі СБУ

22:47, 20 жовтня 2015
Суспільство
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В Одесі суд обрав запобіжний захід у вигляді арешту трьом чоловікам, які підозрюються у причетності до вибуху біля будівлі обласного управління Служби безпеки України 27 вересня.

Фото dumskaya.net

Як повідомили УНІАН у прокуратурі Одеси, сьогодні Приморський районний суд постановив заарештувати на 60 діб трьох підозрюваних.

Відомий в Одесі активіст місцевого Евромайдану, керівник громадської організації «Рада громадської безпеки» Марк Гордієнко на своїй сторінці у Facebook написав, що один із затриманих – 1983 року народження, працює на одній з кафедр Одеського національного медичного університету, викладав у цьому ж виші.

Гордієнко також назвав прізвища ще двох підозрюваних у вибуху, затриманих 19 жовтня.

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Як повідомляв УНІАН, 27 вересня близько 5 ранку до міліції надійшло повідомлення про вибух біля будівлі управління СБУ в Одеській області, розташований по вулиці Єврейській, 43.

За фактом вибуху відкрито кримінальне провадження за ознаками кримінального злочину, передбаченого ч 2 ст 258 (терористичний акт) КК України.

Згідно з попереднім висновком вибухотехніків, потужність саморобного вибухового пристрою становила від 5 до 6 кілограмів у тротиловому еквіваленті.

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16 жовтня президент України Петро Порошенко під час перебування в Одесі повідомив про затримання особи, що вчинила теракт біля будівлі облуправління СБУ 27 вересня.

Сьогодні стало відомо, що правоохоронці затримали кількох осіб, причетних до вибуху біля будівлі облуправління СБУ.

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