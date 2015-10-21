На Донеччині впіймали бойовика, який захоплював Слов'янськ під керівництвом Гіркіна (відео)

У районі селища міського типу Верхньоторецьке Ясинуватського району Донецької області СБУ спільно з військовослужбовцями Збройних сил України затримала бойовика незаконного збройного угруповання «ДНР», який захоплював Слов’янськ під керівництвом терориста Ігоря Гіркіна (Стрєлкова).

Про це УНІАН повідомили у прес-центрі Служби безпеки України.

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«Зловмисник, громадянин України, приєднався до бойовиків у червні 2014 року. До останнього часу брав активну участь у бойових діях проти українських підрозділів», - йдеться в повідомленні.

Тривають невідкладні оперативно-слідчі дії, додали в СБУ.