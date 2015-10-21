На Донеччині впіймали бойовика, який захоплював Слов'янськ під керівництвом Гіркіна (відео)
11:34, 21 жовтня 2015Суспільство
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Зловмисник приєднався до бойовиків в червні 2014 року.
СБУ затримала бойовика / Скріншот відео СБУ
У районі селища міського типу Верхньоторецьке Ясинуватського району Донецької області СБУ спільно з військовослужбовцями Збройних сил України затримала бойовика незаконного збройного угруповання «ДНР», який захоплював Слов’янськ під керівництвом терориста Ігоря Гіркіна (Стрєлкова).
Про це УНІАН повідомили у прес-центрі Служби безпеки України.
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«Зловмисник, громадянин України, приєднався до бойовиків у червні 2014 року. До останнього часу брав активну участь у бойових діях проти українських підрозділів», - йдеться в повідомленні.
Тривають невідкладні оперативно-слідчі дії, додали в СБУ.
Відео СБУ
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