Євродипломат: ніщо не зупинить застосування з 1 січня ЗВТ між Україною та ЄС

Як передає власний кореспондент УНІАН, про це він сказав на засіданні делегації Європейського парламенту, яка є складовою частиною міжпарламентського Комітету асоціації Україна-ЄС.

Читайте такожУкраїна підпише договір про створення німецької торгової палати в п'ятницю

«Тимчасове застосування поглибленої та всеохоплюючої зони вільної торгівлі між Україною та ЄС розпочнеться. Ходять чутки, що з 1 січня 2016 року цього не станеться. Ніщо не зможе цього зупинити», - сказав Шубель.

Європейський дипломат нагадав, що остання зустріч на технічному рівні у тристоронньому форматі відбулася 7 жовтня.

«Ми намагалися зробити все для того, щоб отримати найкращий результат. Наступна експертна зустріч відбудеться 9-10 листопада з подальшою зустріччю на рівні міністрів, але дати цієї зустрічі ще немає, проте вона відбудеться наприкінці листопада», - розповів він.

Голова підрозділу також зазначив, що Росія «погрожує скасувати торгівельні преференції СНД, а також загрожує запровадити запобіжні заходи для продуктів харчування з Україні».

«Цілком очевидно, що мета тристоронніх переговорів полягає в тому, щоб зупинити Росію це зробити. Сигнал Україні – робіть все, щоб бути конструктивними, продовжуйте йти шляхом, щоб відповісти на російські занепокоєння таким чином, який буде для вас прийнятним», - наголосив Шубель.

Як повідомляв УНІАН, Україна і Євросоюз підписали політичну частину Угоди про асоціацію 21 березня 2014 року, економічну – в кінці червня 2014 року, після проведення президентських виборів. Президент України Петро Порошенко підписав Угоду про асоціацію з ЄС у повному обсязі.

Спочатку передбачалося, що режим вільної торгівлі між Україною та ЄС почне діяти з жовтня 2014 року. Однак у вересні 2014 року, після консультацій у Брюсселі представників Єврокомісії, України і РФ, сторони домовилися про відстрочення введення положень угоди до 31 грудня 2015 року. При цьому Євросоюз ввів односторонні преференції на експорт українських товарів. У той же час європейські товари в Україні продовжують обкладатися митами.

Російська сторона неодноразово заявляла, що в разі набуття чинності Угоди про зону вільної торгівлі, вона буде змушена накласти ембарго на імпорт української продукції. У той же час в Україні таке ембарго не вважають вагомою загрозою. Зокрема, за даними Мінагропроду, в частині продовольчого експорту частка товарів, що вивозиться з України в Росію, знизилася до 2% від загального обсягу українського продовольчого експорту.

Читайте такожСША і 11 країн досягли найбільшої за 20 років торгової угоди

На початку вересня у Брюсселі відбулися тристоронні консультації на міністерському рівні між Україною, Росією та Європейською комісією щодо усунення можливих негативних наслідків реалізації Угоди про зону вільної торгівлі. Проте, як стверджував міністр закордонних справ України Павло Клімкін, переговори пройшли "безрезультатно". За його словами, єдиною домовленістю, яка стала результатом зустрічі, є продовження експертних консультацій і "загальне бажання розробити практичні рекомендації у контексті можливого зміцнення практичної співпраці" в трьох сферах: митного адміністрування, технічних бар'єрів у торгівлі, фітосанітарних бар'єрів.

Раніше прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк заявляв, що Угода про Зону вільної торгівлі з Європейським Союзом набуде чинності у будь якому разі з 1 січня 2016 року, незважаючи на російське ембарго української продукції.