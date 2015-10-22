Декомунізація по-одеськи: Пам'ятник Леніна перетворився на Дарта Вейдера (фото)

Як зазначає Думская, це перший в світі пам'ятник Владиці Ситху, Верховному головнокомандувачу Імперської армії.

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"Він (пам'ятник - УНІАН) стоїть на території заводу "Пресмаш". Діяча темної сторони сили створив відомий одеський художник Олександр Мілов...На Дарта Вейдера скульптор перетворив заводський пам'ятник Володимиру Леніну, який підлягав демонтажу згідно з "декомунізаційним" законодавством. Тепер монументу ніщо не загрожує", - йдеться в повідомленні.

Згідно з повідомленням, монумент було змінено на прохання трудових колективів підприємств, розташованих на "Пресмаші", а також мешканців прилеглих будинків і робочих гуртожитків.

"Все тече, все змінюється, на місце старих героїв приходять нові, і так весь світ крутиться", - прокоментував встановлення пам'ятника завідувач складу готової продукції Семен Горбунов.

За даними видання, відкриття пам'ятника відбудеться завтра, в 11:00.