Ключові чинники, які стримують інвестиції в Україні

Європейська бізнес асоціація (ЄБА) підтвердила важливість положень проекту «Програми розвитку в Україні лізингу в 2006-2010 рр.», розробленого Державною комісією регулювання ринку фінансових послуг України і поданого на розгляд уряду.

Про це експерти ЄБА заявили в своїй щорічній доповіді «Перешкоди для інвестицій до України» (травень 2006 року), яка була обнародувана сьогодні на прес-конференції в Києві.

Зокрема, як зазначає ЄБА, в Програмі сформульований ряд чинників, які стримують розвиток інвестиційних механізмів в Україні в цілому, а також розвиток лізингу, зокрема:

- недосконалість законодавчого забезпечення при його нестабільності, що створює додаткові ризики для лізингу, оскільки лізинг по своїй суті є довгостроковою операцією;

- неврегульованість окремих складових лізингової діяльності, зокрема, питань вторинного лізингу, повернення предмету лізингу лізінгодавцю;

- недостатня інтеграція в міжнародне законодавче поле щодо лізингу, зокрема невідповідність національних стандартів обліку лізингових операцій міжнародним;

- дискримінаційний податковий режим щодо ПДВ і комісіям лізінгодавців при фінансовому лізингу;

- відсутність прийнятної податкової амортизації по лізингових активах, які належать до основних фондів виробничого призначення;

- безгрунтовність сплати при міжнародному фінансовому лізингу 15% податку на весь лізинговий платіж, що надходить нерезиденту;

- неможливість віднесення на валові витрати всіх коштів, які витрачаються на страхування лізингових активів;

- недостатній розвиток та обмежене використання інфраструктури ринку лізингу (бюро кредитних історій, реєстр обтяжливостей рухомого і нерухомого майна, механізм страхування фінансових ризиків) тощо.

Експерти ЄБА зазначають, що на сьогодні зношеність основних засобів на підприємствах багатьох видів економічної діяльності в Україні досягла критичного рівня, що робить неможливим подальше нарощування економічних і соціальних показників розвитку країни, знижує конкурентоспроможність української продукції, підвищує ступінь технологічних та екологічних ризиків, збільшує енергоємність і ресурсоємність виробництва.

За оцінкою ЄБА, рівень зношеності активних елементів основних засобів на українських підприємствах досягає 80-90%, при цьому для їх відновлення необхідно не менше 563 млрд. грн. (106 млрд. дол.)

ЄБА зазначає, що на сьогодні в Україні потенційний попит на послуги лізингу, щонайменше, становить 85 млрд. грн., при тому що на початок 2005 року обсяг ринку лізингу в Україні досяг дещо більше 1 млрд. грн.