Портнов назвав тих, хто змагатиметься за ОПЗ (доповнена)
Компанії допустили до приватизації
Призначений Кабінетом міністрів в.о. голови Фонду державного майна України Андрій ПОРТНОВ назвав три компанії, які допущені до приватизації Одеського припортового заводу.
В інтерв`ю УНІАН він відзначив, що це компанії – «Нітроферт» (Естонія), «Єврохім» (Росія), «Нортіма» (Україна).
Як повідомляв УНІАН, 15 травня А.ПОРТНОВ заявив, що пройшли кваліфікаційний відбір і допущені до участі в приватизаційному конкурсі з продажу 99,52% пакету акцій ВАТ «Одеський припортовий завод» три компанії.
Всього, за словами А.ПОРТНОВА, заявки на участь в конкурсі по ОПЗ подали чотири компанії, проте заставу внесли тільки три з них. Він також відзначив, що конкурс з використанням відкритої пропозиції ціни, як і було оголошено раніше, буде проведений 20 травня в Кабінеті міністрів України.
За словами А.ПОРТНОВА, «активний інтерес інвесторів до Одеського припортового заводу ще раз підтверджує, що Україна сьогодні продовжує залишатися інвестиційною привабливою державою».
Як повідомлялося раніше, в Антимонопольний комітет надійшло 12 заяв на право покупки ОПЗ, зокрема, від компаній Orascom (Єгипет), Yara International (Норвегія), АТ “Нітроферт” (Естонія), ТОВ “Дев`ятий елемент”, ТОВ “Азот-Сервіс”, ВАТ “Єврохім”, ВАТ “Акрон” (всі — Росія). Заявки направили також українські компанії ВАТ “Азот” і ВАТ “Укрінвест”, ВАТ “Дніпроазот”, ТОВ “Нафтохімімпекс”, ТОВ “Нортіма”.
У сьогоднішньому номері газета “Коммерсантъ-Україна” пише: “Джерело Ъ в московському представництві Yara International ASA підтвердило, що компанія відмовилася перераховувати кошти на участь в конкурсі. "Участь Yara International в конкурсі з продажу ОПЗ не була узгоджена з радою директорів і акціонерами компанії. Із самого початку ми лише цікавилися цим об`єктом. А зараз, враховуючи неоднозначну правову колізію, що виникла навколо продажу заводу, ми вирішили зовсім відмовитися від участі в торгах", - сказав співбесідник Ъ. за словами аналітика ІК "Уралсиб" Кирила Чуйко, серед акціонерів Yara International – міністерство торгівлі і промисловості Норвегії, компанії Merrill Lynch, HSBC Bank PLC, Morgan Stanley і Societe Generale. "Думаю, участь компанії в неоднозначному з юридичної точки зору конкурсі привела б до претензій з боку таких акціонерів і до скандалу", - говорить експерт.”/кінець цитати/.
11 лютого 2008 р. Кабмін затвердив умови проведення конкурсу з продажу акцій ВАТ “Одеський припортовий завод”.
Фонд держмайна України 20 лютого оголосив конкурс з використанням відкритої пропозиції ціни за принципом аукціону з продажу 99,52% пакету акцій ВАТ "Одеський припортовий завод". Стартова ціна пакету, який виставлявся на конкурс, - 3 млрд. грн. Дата проведення конкурсу - 20 травня.
15 квітня Презідент В.Ющенко своїм указом зупинив розпорядження Кабміну від 11 лютого 2008 року про затвердження умов конкурсу з продажу 99,52% пакету акцій ВАТ «Одеський припортовий завод».
25 квітня представлений прем`єр-міністром Юлією ТИМОШЕНКО колективу ФДМУ як в.о. голови Фонду А.ПОРТНОВ повідомив, що Окружний адміністративний суд міста Києва 24 квітня ухвалив рішення про зупинку наказів В.СЕМЕНЮК-САМСОНЕНКО про припинення приватизації Одеського припортового заводу.
Тим часом, В.ЮЩЕНКО повторно зупинив дію розпорядження Кабміну від 6 лютого про зміни в керівництві ФДМУ і про проведення конкурсу з продажу ОПЗ.
Після чого прем`єр-міністр України Ю.ТИМОШЕНКО доручила виконуючому обов`язки голови Фонду державного майна А.ПОРТНОВУ не виконувати укази Президента від 25 квітня щодо керівництва Фонду держмайна і припинення конкурсу по приватизації Одеського припортового заводу.
5 травня Одеський обласний господарський суд своїм рішенням заборонив здійснювати будь-які дії з продажу Одеського припортового заводу. Це визначення винесене в забезпечення позову депутата міськради Одеси Олексія ГОНЧАРЕНКА (Партія регіонів).
А.ПОРТНОВ тоді заявив, що це судове визначення буде оскаржено.