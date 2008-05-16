Портнов назвав тих, хто змагатиметься за ОПЗ (доповнена)

Призначений Кабінетом міністрів в.о. голови Фонду державного майна України Андрій ПОРТНОВ назвав три компанії, які допущені до приватизації Одеського припортового заводу.

В інтерв`ю УНІАН він відзначив, що це компанії – «Нітроферт» (Естонія), «Єврохім» (Росія), «Нортіма» (Україна).

Як повідомляв УНІАН, 15 травня А.ПОРТНОВ заявив, що пройшли кваліфікаційний відбір і допущені до участі в приватизаційному конкурсі з продажу 99,52% пакету акцій ВАТ «Одеський припортовий завод» три компанії.

Всього, за словами А.ПОРТНОВА, заявки на участь в конкурсі по ОПЗ подали чотири компанії, проте заставу внесли тільки три з них. Він також відзначив, що конкурс з використанням відкритої пропозиції ціни, як і було оголошено раніше, буде проведений 20 травня в Кабінеті міністрів України.

За словами А.ПОРТНОВА, «активний інтерес інвесторів до Одеського припортового заводу ще раз підтверджує, що Україна сьогодні продовжує залишатися інвестиційною привабливою державою».

Як повідомлялося раніше, в Антимонопольний комітет надійшло 12 заяв на право покупки ОПЗ, зокрема, від компаній Orascom (Єгипет), Yara International (Норвегія), АТ “Нітроферт” (Естонія), ТОВ “Дев`ятий елемент”, ТОВ “Азот-Сервіс”, ВАТ “Єврохім”, ВАТ “Акрон” (всі — Росія). Заявки направили також українські компанії ВАТ “Азот” і ВАТ “Укрінвест”, ВАТ “Дніпроазот”, ТОВ “Нафтохімімпекс”, ТОВ “Нортіма”.

У сьогоднішньому номері газета “Коммерсантъ-Україна” пише: “Джерело Ъ в московському представництві Yara International ASA підтвердило, що компанія відмовилася перераховувати кошти на участь в конкурсі. "Участь Yara International в конкурсі з продажу ОПЗ не була узгоджена з радою директорів і акціонерами компанії. Із самого початку ми лише цікавилися цим об`єктом. А зараз, враховуючи неоднозначну правову колізію, що виникла навколо продажу заводу, ми вирішили зовсім відмовитися від участі в торгах", - сказав співбесідник Ъ. за словами аналітика ІК "Уралсиб" Кирила Чуйко, серед акціонерів Yara International – міністерство торгівлі і промисловості Норвегії, компанії Merrill Lynch, HSBC Bank PLC, Morgan Stanley і Societe Generale. "Думаю, участь компанії в неоднозначному з юридичної точки зору конкурсі привела б до претензій з боку таких акціонерів і до скандалу", - говорить експерт.”/кінець цитати/.

11 лютого 2008 р. Кабмін затвердив умови проведення конкурсу з продажу акцій ВАТ “Одеський припортовий завод”.

Фонд держмайна України 20 лютого оголосив конкурс з використанням відкритої пропозиції ціни за принципом аукціону з продажу 99,52% пакету акцій ВАТ "Одеський припортовий завод". Стартова ціна пакету, який виставлявся на конкурс, - 3 млрд. грн. Дата проведення конкурсу - 20 травня.

15 квітня Презідент В.Ющенко своїм указом зупинив розпорядження Кабміну від 11 лютого 2008 року про затвердження умов конкурсу з продажу 99,52% пакету акцій ВАТ «Одеський припортовий завод».

25 квітня представлений прем`єр-міністром Юлією ТИМОШЕНКО колективу ФДМУ як в.о. голови Фонду А.ПОРТНОВ повідомив, що Окружний адміністративний суд міста Києва 24 квітня ухвалив рішення про зупинку наказів В.СЕМЕНЮК-САМСОНЕНКО про припинення приватизації Одеського припортового заводу.

Тим часом, В.ЮЩЕНКО повторно зупинив дію розпорядження Кабміну від 6 лютого про зміни в керівництві ФДМУ і про проведення конкурсу з продажу ОПЗ.

Після чого прем`єр-міністр України Ю.ТИМОШЕНКО доручила виконуючому обов`язки голови Фонду державного майна А.ПОРТНОВУ не виконувати укази Президента від 25 квітня щодо керівництва Фонду держмайна і припинення конкурсу по приватизації Одеського припортового заводу.

5 травня Одеський обласний господарський суд своїм рішенням заборонив здійснювати будь-які дії з продажу Одеського припортового заводу. Це визначення винесене в забезпечення позову депутата міськради Одеси Олексія ГОНЧАРЕНКА (Партія регіонів).

А.ПОРТНОВ тоді заявив, що це судове визначення буде оскаржено.