Українців номінували на міжнародну премію "Peace and Sport" у Монако

Це одна з найпрестижніших нагород в царині миру та спорту. Премія заснована в 2007 році і вручається в 9 різних номінаціях під патронатом Принца Монако Альберта ІІ.

Переможців по номінаціях визначають 80 знаменитих та титулованих видатних спортсменів: "Чемпіони заради миру".

Фінал та нагородження переможців відбудуться 26 листопада 2015 року, яке відбудеться в Монако під час Міжнародного форуму "Реасе and Sport" де будуть присутні гості з більш як 100 країн світу.

Забіг Миру – це глобальна ініціатива, спрямована на демонстрацію єдності народів Європи у прагненні до мирного життя. Головним засобом проекту, як символ миру, учасники обрали спорт та зокрема біг, що об’єднує мільйони людей, незалежно від їх соціального статусу, політичних, культурних, етнічних, гендерних ознак.

Команда Забігу Миру: громадський діяч Віктор Мазярчук, маркетолог Роман Жорін, підприємець Ігор Новіков, фінансисти Ксенія Джуган та Наталія Мартіашвілі, інженер Геннадій Кузнєцов, ювелір Іван Артеменко, марафонці Станіслав Лазюта та Іван Гурін, спортивний менеджер Дмитро Бабенко, менеджер зовнішньоекономічної діяльності Олексій Кононенко, журналіст Сергій Попов.

21 березня 2015, у річницю підписання Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом, команда вирушила у бігову подорож Європою. 49 днів, понад 8500 км, 14 європейських країн. Один за одним члени команди долали неймовірні відстані, незважаючи на час доби, погодні умови та інші перешкоди. Команда “Забігу Миру” повернулася в Україну 8 травня 2015 року.