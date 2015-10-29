У Краматорську починає діяти місцевий прикордонний загін

Як передає кореспондент УНІАН, про це на прес-конференції в Краматорську заявив командир Краматорського прикордонного загону, полковник Юрій Головко.

За його словами, загін починає свою діяльність з 30 жовтня. Він координуватиме всі прикордонні загони, розміщені вздовж лінії розмежування у Донецькій області у секторах С і Б (від кордону з Луганською областю і до Волновахи). Займатиметься пропуском людей, вантажів і транспортних засобів, а також затриманням диверсантів і порушників лінії розмежування.

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«Наші завдання відрізняються від загонів, які працюють на державному кордоні. З одного боку, є класичні завдання на зразок оформлення вантажів і людей, а з іншого боку - нам доводиться боротися з диверсійними групами, які проникають на нашу територію», - сказав Головко.

Центральна база загону розміщуватиметься в Краматорську. За словами командира, штат співробітників загону повністю укомплектовано, зараз вони працюють над розвитком матеріально-технічної бази загону.