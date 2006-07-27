На сімферопольському вокзалі з`явився VIP-зал з сауною і баром

Кримська дирекція Придніпровської залізниці ввела в експлуатацію на вокзалі Сімферополя цілодобовий VIP-зал очікування.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомили в Міністерстві курортів і туризму Криму з посиланням на дирекцію Придніпровської залізниці.

За інформацією дирекції, VIP-зал на залізничному вокзалі кримської столиці створено шляхом реконструкції одного із залів очікування. Цей процес зайняв близько 3-х місяців. На реконструкцію пішло 500 тис. гривень.

За інформацією кримської дирекції, в залі підвищеної комфортності встановлені телевізори, м`які меблі, є душова, сауна і бар. "По суті, це не тільки зал очікування, але і сервіс-центр", - відзначають в Кримській дирекції Придніпровської залізниці.

Крім того, дирекція має намір найближчим часом ввести в експлуатацію новий готельний комплекс на вокзалі Сімферополя.