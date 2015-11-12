Україна закликала ОБСЄ невідкладно розслідувати порушення Мінських угод бойовиками і РФ

Про це йдеться у переданому УНІАН коментарі МЗС у зв’язку із загостренням ситуації на Донбасі.

"В Україні з крайньою стурбованістю сприймають істотне зростання з початку листопада цього року кількості порушень режиму припинення вогню з боку незаконних збройних формувань, які діють на території окремих районів Донецької та Луганської областей України... Очікуємо, що Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ невідкладно здійснить всебічне розслідування порушень Мінських угод та дасть їм об’єктивну оцінку, як це передбачено п. 3 рішення Постійної ради ОБСЄ №1117 від 21 березня 2014 р. щодо розміщення Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні, а також домовленостями, досягнутими в безпековій сфері», - наголосили у відомстві.

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В МЗС підкреслили, що продовжують дотримуватися принципової позиції, що запорукою належного виконання Мінських угод залишається реалізація Росією і підтримуваними нею незаконними збройними формуваннями заходів «безпекового блоку», а саме: припинення постачання Москвою озброєнь, військової техніки і найманців; забезпечення повного і безперешкодного доступу спостерігачів СММ ОБСЄ до будь-якого району, у т.ч. до тимчасово неконтрольованих ділянок українсько-російського державного кордону; виведення озброєнь, бойовиків та найманців з території України; роззброєння незаконних збройних формувань.

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Разом з тим у відомстві закликали міжнародне співтовариство посилити вплив на Російську Федерацію з метою забезпечення неухильного дотримання режиму всеосяжного припинення вогню та безумовного виконання Мінських документів у повному обсязі.

"Україна залишається відданою Мінським домовленостям 2014 і 2015 років як єдиному ефективному інструментові мирного врегулювання ситуації на Донбасі і вживатиме вичерпних заходів для їхньої належної імплементації", - підкреслили у зовнішньополітичному відомстві.