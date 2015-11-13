У Словаччині розбився український цивільний гелікоптер, 6 людей загинули - Reuters

Український цивільний вертоліт розбився у східній Словаччині, в результаті чого шість осіб загинули.

Про це повідомляє Reuters. Вертоліт впав біля кордонузУкраїною, заявиливміністерствівнутрішніхсправ Словаччини. Місцеве виданняповідомляє, щовертолітпомітилищевсереду, коливінзалітав уповітряний простірСловаччини. Проте владакраїнидізналасяпрокатастрофу лишесьогодні. Іншихподробицьнеповідомляють.

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