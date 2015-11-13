У Словаччині розбився український цивільний гелікоптер, 6 людей загинули - Reuters
16:13, 13 листопада 2015Суспільство
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Український цивільний вертоліт розбився у східній Словаччині, в результаті чого шість осіб загинули.
Фотоілюстрація / facebook.com/ravreba
Про це повідомляє Reuters.
Вертоліт впав біля кордонузУкраїною, заявиливміністерствівнутрішніхсправ Словаччини.
Місцеве виданняповідомляє, щовертолітпомітилищевсереду, коливінзалітав уповітряний простірСловаччини. Проте владакраїнидізналасяпрокатастрофу лишесьогодні.
Іншихподробицьнеповідомляють.
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