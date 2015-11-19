В СБУ пояснили, чому нікого з "Альфи" не покарали за штурм Будинку профспілок
Бійцям спецпідрозділу СБУ "Альфа", які штурмували Будинок профспілок на Майдані Незалежності в Києві, не пред'явлено жодних звинувачень, оскільки їхні дії не призвели до загибелі людей.
Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу заявив начальник Департаменту захисту національної державності Служби безпеки України Анатолій Дублик.
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За словами Дублика, бійці "Альфи" штурмували Будинок профспілок для того, щоб витіснити з нього мітингувальників, штурм відбувався з даху будівлі, однак мітингувальники забарикадували проходи, і спецназівці не змогли потрапити на поверхи Будинку профспілок.
Як сказав Дублик, оскільки "альфівці" не вступали у прямий збройний конфлікт з мітингувальниками і нікого не поранили та не вбили під час штурму, то вони не нестимуть відповідальності за цей штурм, на відміну від свого тодішнього керівництва, яке віддало наказ про "зачистку" Будинку профспілок.
У свою чергу, начальник Управління спецрозслідувань Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Сергій Горбатюк заявив, що слідству достеменно невідомо, хто безпосередньо вчинив пожежу в будівлі. Відомо лише, що загорілося майже одночасно у близько 20 місцях в Будинку профспілок.
За його словами, не виключається версія, що пожежа почалась після того, як протестувальники з метою оборони будівлі від "Альфи" почали кидати пляшки із запалювальною сумішшю.