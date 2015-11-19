Блокада Криму: майже половина опитаних українців прагне відключення півострова від електроенергії
Майже половина українців (48%) вважають за необхідне проводити енергетичну блокаду окупованого Криму.
Про це свідчать дані опитування, проведеного у жовтні компанією TNS On-line Track, передає ТСН.
Згідно з результатами дослідження, 38% виступають проти таких дій.
Водночас, серед жителів сходу значно менше тих, хто повністю підтримує ініціативу блокади кордону з Кримом, а також тих, хто вважає необхідною енергетичну блокаду півострова. Серед жителів західного та центрального регіонів значно більше прибічників таких дій.
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Крім того, соціологи встановили, що чоловіки частіше, ніж жінки, повністю підтримують блокаду кордону з Кримом, і виступають за проведення енергетичної блокади.
Раніше координатор блокади Криму Ленур Іслямов заявляв, що активісти мають намір продовжувати енергетичну блокаду окупованого півострова, поки Крим не буде повністю відключений від електроенергії.