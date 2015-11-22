Окупаційна влада Криму через проблеми з електрикою оголосила понеділок вихідним

Окупаційна влада Криму через проблеми з електропостачанням півострова оголосила понеділок вихідним днем.

Як повідомляє прес-служба «Мынынформ РК», відповідний указ підписав так званий голова Криму Сергій Аксьонов.

Згідно з документом, вихідний день не передбачений для державних і муніципальних службовців.

Нагадаємо, 22 листопада 2015 року в Криму введено режим надзвичайної ситуації у зв'язку з відключенням півострова від енергосистеми України.

Як повідомляв УНІАН, у ніч на 20 листопада в Херсонській області в результаті підривів електричних опор виведені з ладу дві з чотирьох магістральних ліній електропередач, якими здійснюється енергопостачання території Криму, а також частин Херсонської та Миколаївської областей.

21 листопада на місце обвалення електроопор в Чаплинку прибули представники поліції, щоб ремонтники змогли заземлити опори, у зв'язку з цим оточили спецназівці підірвані лінії електропередач та учасників блокади Криму. Сталася невелика сутичка.

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У Міненерго заявили, що сьогодні в результаті пошкоджень ліній і підстанцій енергосистема вимушено припинила постачання електрики у двох районах Херсонської області, АР Крим, також виникла небезпека для постачання 40% споживачів Херсонської та Миколаївської областей.