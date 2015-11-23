СБУ перевірить ЛЕП в Херсонській області на наявність вибухівки

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив заступник голови СБУ Михайло Глуговський сьогодні на засіданні уряду.

За його словами, СБУ спільно з МВС вживають заходів щодо посилення фільтраційного режиму, а також здійснюють оперативно-розшукові заходи для виявлення і недопущення проникнення на територію України диверсантів.

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Він зазначив, що на сьогодні ситуація в Херсонській області є стабільною.

"Залишилося тільки з'ясувати, чи не закладені вибухові пристрої на інші опори. На це буде потрібен певний період часу", - заявив Глуговський.

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Як повідомляв УНІАН, у ніч на 20 листопада в Херсонській області в результаті підривів електричних опор було виведено з ладу дві з чотирьох магістральних ліній електропередач, за якими здійснюється енергопостачання території Криму, а також частин Херсонської та Миколаївської областей. Пізніше були пошкоджені опори інших ліній електропередач.