Російські військові грабують жителів окупованого Красного Луча - Лисенко

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу повідомив представник Адміністрації президента з питань АТО Андрій Лисенко.

"Після прибуття в місто Красний Луч російських підрозділів фіксується значне збільшення кількості квартирних крадіжок. Відомі випадки примусового відбирання російськими військовослужбовцями автомобілів у місцевого населення", - сказав він.

Читайте такожБойовики продовжують вивозити до РФ обладнання з підприємств Донеччини та Луганщини

На думку Лисенко, це в черговий раз доводить, що "ніхто не збирається будувати ніякі "народні республіки" на окупованих територіях, оскільки мародерством і знущаннями над місцевим населенням можуть займатися виключно бандити, які мають злочинні наміри".