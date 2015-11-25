У МЗС України відреагували на порушення у РФ кримінальної справи проти сестри Савченко

Про це УНІАН повідомили у Департаменті політики і комунікацій МЗС.

«Послідовні каральні дії російської влади щодо Надії Савченко, а тепер – її сестри Віри Савченко переконливо підтверджують спланований і політично заангажований характер дій російської влади проти нескорених патріотів України», - наголосили у зовнішньополітичному відомстві.

На переконання МЗС, «порушення кримінальної справи проти Віри Савченко, як і судилище над її сестрою Надією Савченко та іншими українцями - політичними в’язнями Російської Федерації – це розправа над людською думкою та гуманізмом».

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«Нелюдяність дій щодо Надії і Віри Савченко та українських політв’язнів у Російській Федерації, застосування права сили, а не сили права є ознаками репресивної системи сучасної російської влади, яка чинить помсту за вірність своїм переконанням», - додали в міністерстві.

МЗС вимагає від російської влади негайно припинити наругу над громадянами України Вірою і Надією Савченко, а також всіма українськими політв’язнями, звільнити їх і забезпечити повернення в Україну.

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Як повідомляв УНІАН, У Росії проти Віри Савченко, сестри народного депутата та льотчиці Надії Савченко порушили кримінальну справу.

За даними адвоката Марка Фейгіна, справу порушили за нібито образу судді Верховного суду Чеченської республіки РФ у справі громадян України Миколи Карпюка і Станіслава Клиха.

У документі, оприлюдненому адвокатом, йдеться, що В.Савченко «систематично порушувала встановлений порядок судового засідання шляхом висловлювання несанкціонованих реплік з місця» та висловлювала «явну неповагу до суду і судової влади РФ».