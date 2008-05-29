ДНК зі скелета вікінга виявилося винятково чистим

Данські науковці з Копенгагенського університету вперше змогли виділити ДНК з скелета вікінга, який помер більше тисячі років тому. Підсумки їх роботи були оприлюднені в науковому журналі PLoS ONE.

Аналіз ДНК, одержаного з решток людей, які жили тисячі років тому, може дати відповіді на багато важливих питань, що стосуються походження спадкових хвороб, вивчення шляхів міграції, походження етносів.

Отримання ДНК ускладнюється багатьма проблемами, серед яких - висока вірогідність змішення з генетичними матеріалами сучасних людей. Багато наявних результатів, одержаних при аналізі ДНК, ставляться під сумнів через те, що не вдається точно встановити її приналежність.

Йорген Дісссинг (Jorgen Dissing) та його колеги з Копенгагенського університету досліджували ДНК, одержану з десяти скелетів вікінгів, знайдених на дохристиянському кладовищі на данському острові Фюнен. Це поховання датується приблизно 1000 роком.

"Ми уникли деяких з цих перешкод, аналізуючи ДНК десяти людей, які жили в епоху вікінгів, які до моменту взяття проб лежали недоторканими більше тисячі років. Ми узяли зуби від скелетів до проведення стандартних археологічних і антропологічних робіт, використовуючи захисне екіпірування. Вся підготовча робота проводилася в "чистій лабораторії", призначеній тільки для робіт із стародавньою ДНК", - зазначається в статті.

Подальший аналіз ДНК вікінга не виявив ознак змішування із зовнішньою ДНК. Цей достовірний досвід отримання ДНК відкриває шлях до вивчення генетичної історії людства.