В Радянському союзі у 1932-1934 роках від голоду померло 8,7 мільйонів осіб – Інститут демографії

Як передає кореспондент УНІАН, про це свідчать результати дослідження, проведеного Інститутом демографії та соціальних досліджень імені М.В.Птухи НАН України спільно з американськими дослідниками, які оприлюднив завідувач відділу Інституту Олександр Гладун сьогодні на прес-конференції у Києві.

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«Голод не оминув і інші республіки Радянського союзу. Втрати через надсмертність в результаті голоду в усьому СРСР становили 8,7 млн», - заявив він.

«Серед республік СРСР Україна посідає перше місце за абсолютними обсягами втрат через надсмертність, а Казахстан має найвищі показники втрат через надсмертність у розрахунку на тисячу населення протягом усього періоду голоду», - зауважив Гладун.

Також, згідно з даними дослідження, відносні втрати через надсмертність у 1933 році найбільшими були у Казахстані та Україні. Значно меншими були втрати Росії, ще меншими – у республіках Середньої Азії, у Білорусі та в республіках Закавказзя.