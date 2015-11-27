Порошенко розгляне петицію про позбавлення громадянства за сепаратизм

Про це свідчать дані на сайті президента.

«Пропоную здійснити всі необхідні законодавчі та виконавчі кроки для внесення змін і доповнень до Конституції, законів, кодексів та ін., для створення юридичної можливості примусового позбавлення громадянства осіб, які своїми публічними висловлюваннями чи діями пропагують злочинний сепаратизм, порушення територіальної цілісності і суверенітету України (при наявності фактичних доказів)», - йдеться в тексті петиції.

Читайте також"Без мови окупанта": Порошенко запропонував замінити в паспортах російську мову на англійську

«За сепаратизм, вчинений злочинним шляхом, треба безумовно відбирати громадянство. Тому що це є замах на громадянство. Винятком може бути тільки сепаратизм через точне виконання демократичних процедур та міжнародне законодавство - це нормальна практика держави», - підкреслив автор.

Читайте такожПетиція про припинення подачі електроенергії до окупованого Криму набрала понад 25 тисяч голосів

Нагадаємо, на розгляд президентові подається петиція, на підтримку якої необхідно зібрати не менше 25 тисяч підписів протягом не більше трьох місяців з дня опублікування.