Порошенко: Україна і надалі працюватиме над розширенням географії визнання Голодомору геноцидом

Як передає кореспондент УНІАН, про це президент України Петро Порошенко сказав під час заходів у зв’язку з Днем пам’яті жертв голодоморів, що відбуваються сьогодні у Києві біля Національного музею «Меморіал жертв Голодомору».

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"Багато країн та низка міжнародних організацій офіційно визнали Голодомор геноцидом. Міністерство закордонних справ України, уряд та я як президент будемо продовжувати роботу з розширення географії цього визнання", - заявив глава держави.

Нагадаємо, сьогодні, у четверту суботу листопада Україна вшановує День пам'яті жертв голодоморів - щорічний національний пам'ятний день.

Жертвами Голодомору в УРСР, за оцінками української Академії наук стали 4,5 мільйона чоловік (дані 2013 року). Загальне число загиблих від голоду в цілому по СРСР обчислюється в межах 7-8 мільйонів чоловік.

З неукраїнських втрат левову частку складають жертви голоду на Північному Кавказі і Кубані.