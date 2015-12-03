Активісти обговорюють з владою питання банківської блокади Криму - нардеп

Про це повідомив заступник голови комітету Верховної Ради з питань прав людини, національних меншин і міжнаціональних відносин, заступник голови міжвідомчої робочої групи Кабінету міністрів з відшкодування збитку від тимчасової окупації частини території України Георгій Логвінський, повідомляє "112 Україна".

"У нас в рукаві залишається ще багато подарунків пану Путіну, і ми надалі будемо вимагати усіма методами захисту прав людини на півострові... Це фінансова, банківська, морська блокада, для всіх цих завдань існують свої юридичні шляхи", - заявив Логвинський.

Депутат також підкреслив, що в цих питаннях вже досягнуто порозуміння між організаторами блокади і державою.

Читайте такожУ Криму обмежать роботу медустанов і санаторіїв: неможливо забезпечити опалення

"Я думаю, що якраз у цих питаннях ми вже працюємо спільно з державою, у нас є повне розуміння з цього приводу. Єдина різниця відрізняється в тому, що може бути, ми чекаємо правильного моменту для того, щоб зробити правильні дії, в правильному часу, в правильному місці", - зазначив депутат.

Читайте такожОкупаційна влада Криму виставить Україні рахунок за нанесений збиток через енергоблокаду

Як повідомляв УНІАН, блокада поставок товарів до окупованого Криму почалася 20 вересня з ініціативи кримськотатарської громади, потім до акції долучилися бійці "Правого сектора". В'їзд на півострів закритий тільки для вантажівок, легкові авто та пішоходи потрапляють до Криму безперешкодно.

22 листопада через пошкодження опор ЛЕП у Херсонській області в 00:25 сталося відключення електроенергії, що надходить на територію півострова з материкової частини України.

Напередодні Ленур Іслямов - основний координатор блокади Криму - пообіцяв "морську блокаду" півострова слідом за транспортною та енергетичній.