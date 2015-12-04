У мережі з'явилися фото з дня народження сина скандальної прокурорської "династії" Кудрявцевих
15:21, 04 грудня 2015Суспільство
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У мережу потрапили фотографії з дня народження сина Віктора Кудрявцева Костянтина, наймолодшого з прокурорської сім'ї.
Вони вже викликали бурхливу реакцію в соцмережах, написав на своїй сторінці в Facebook журналіст Дмитро Гнап.
"Помилуйтеся. День народження наймолодшого з прокурорської сім'ї Кудрявцевих - Костянтина. Хороший хлопчик росте, мажорний", - зазначив журналіст.
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Крім того, Гнап іронізує, що "родинні зв'язки його на ноги поставлять", тому що "вже готове крісло, в яке він сяде".
Також наголошується, що фото дитини його родичі самі виклали в інтернет.
Помилуйтеся. День народження наймолодшого з прокурорської сім'ї Кудрявцевых - Костянтина. Хороший хлопчик росте, мажо...Posted by Дмитро Гнап on 3 грудня 2015 р.
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