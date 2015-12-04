У мережі з'явилися фото з дня народження сина скандальної прокурорської "династії" Кудрявцевих

Вони вже викликали бурхливу реакцію в соцмережах, написав на своїй сторінці в Facebook журналіст Дмитро Гнап.

"Помилуйтеся. День народження наймолодшого з прокурорської сім'ї Кудрявцевих - Костянтина. Хороший хлопчик росте, мажорний", - зазначив журналіст.

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Крім того, Гнап іронізує, що "родинні зв'язки його на ноги поставлять", тому що "вже готове крісло, в яке він сяде".

Також наголошується, що фото дитини його родичі самі виклали в інтернет.