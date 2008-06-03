Україна не впевнена, що зрадіє Раді "у двох екземплярах" (опитування)

Більшість українців виступають за мажоритарну виборчу систему і двопалатний парламент.

Як повідомили УНІАН в Інституті проблем управління імені Горшеніна, такими є результати соціологічного дослідження «Територіально-адміністративний устрій України», проведеного Інститутом Горшеніна наприкінці квітня 2008 року в рамках річної програми досліджень «Проект країни».

За даними дослідження, 51,8% опитаних українців вважають, що саме мажоритарна система найкращим чином відображає інтереси виборців на виборах до Верховної Ради і 55,2% вважають, що вона є найприйнятнішою на виборах до місцевих рад.

На користь змішаної системи на парламентських і місцевих виборах висловились по 18,3% опитаних.

Пропорційну систему (голосування за партійними списками) на парламентських виборах підтримують 16,9% респондентів, на місцевих – 13,3%.

В той же час думки українців щодо того, чи потрібен Україні двопалатний парламент (коли одна з палат складається з представників регіонів) задля покращення представництва регіонів у законодавчій владі, розділилися таким чином: 39,7% підтримують ідею двопалатного парламента, 36,6% - не підтримують і 23,7% - важко відповісти.

Коментуючи результати цього дослідження, директор Інституту Горшеніна Кость БОНДАРЕНКО, зазначив: «Отримані дані свідчать в першу чергу про те, що народ хотів би бачити не колективних розпорядників влади чи колективних «слуг народу», а індивідуальних. Українці у більшості своїй сьогодні прагнуть до такої систему влади, за якою можна було б побачити конкретного депутата, якому доручено їхні голоси, мати можливість спілкуватися зі своїм народним обранцем і отримувати від нього реальні звіти про роботу. Щодо двопалатного парламенту, то зрозуміло, що народ, втомившись від нинішньої ситуації, за якої законодавча гілка влади формується партіями, вже готовий бачити і верхню палату парламенту, яка би формувалася безпосередньо делегованими депутатами від конкретних регіонів. Саме бажання повернення до мажоритарної системи виборів спричиняє і бажання бачити верхню палату як один із варіантів мажоритарного представництва».

*** В рамках річної програми соціологічних досліджень 2008 року «Проект країни» Інститут Горшеніна завершив соціологічне опитування «Територіально-адміністративний устрій України», яке проводилось з 15 по 30 квітня 2008 року у 129 населених пунктах України.

Всього, згідно з маршрутною вибіркою, з урахуванням основних соціально-демографічних характеристик населення України, було опитано 2006 респондентів, які репрезентують доросле населення України віком від 18 років. Квотами у вибірці були: вік, стать, освіта і тип населеного пункту, в якому мешкає респондент. Загальна кількість пунктів опитування 129 (63 міста і 66 сіл). Похибка репрезентативності дослідження не перевищує +/- 2,2%.