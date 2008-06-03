Ющенко ветував закон щодо обмеження надбавок на ”соціальні” харчі

Президент України Віктор ЮЩЕНКО повернув зі своїми пропозиціями для повторного розгляду Верховною Радою закон України «Про регулювання реалізації окремих соціально значимих продуктів харчування».

Про це УНІАН повідомили у прес-службі глави держави.

У прес-службі наголосили, що В.ЮЩЕНКО скористався своїм правом відповідно до частини другої статті 94 Конституції України.

Згідно з рішенням глави держави, пропозиції Президента під час розгляду закону на пленарному засіданні парламенту представлятиме перший заступник глави Секретаріату Президента України, представник Президента України у Кабінеті міністрів України Олександр ШЛАПАК.

В.ЮЩЕНКО вважає, що прийнятий Верховною Радою України 16 травня 2008 року закон України «Про регулювання реалізації окремих соціально значимих продуктів харчування» не може бути підписаний через те, що встановленням гранично допустимої торговельної надбавки на зазначені продукти фактично обмежуються права суб`єктів господарювання у визначенні ціни на належний їм товар, чим порушується основоположне право власників щодо розпорядження своєю власністю на власний розсуд (частина перша статті 41 Конституції України, частина перша статті 319 Цивільного кодексу України).

Крім того, закон, що надійшов на підпис, також не відповідає положенням Основного Закону держави та Цивільного кодексу щодо забезпечення захисту державою прав усіх суб`єктів права власності і господарювання, непорушності права власності, невтручання держави у здійснення власником права власності (частина четверта статті 13, частина четверта статті 41 Конституції України, частини третя та шоста статті 319, частина перша статті 321 Цивільного кодексу України).

В.ЮЩЕНКО пояснює своє рішення і позицією Антимонопольного комітету України, згідно з якою запровадження жорсткого регулювання реалізації окремих соціально значимих товарів на довгостроковий період може призвести до усунення, обмеження чи спотворення конкуренції.

Тож на думку глави держави, установлювані законом обмеження не відповідають також принципам свободи підприємницької діяльності, захисту державою конкуренції у підприємницькій діяльності (стаття 42 Конституції України, статті 43, 44 Господарського кодексу України).

Крім того, В.ЮЩЕНКО вважає, що недостатньо чітка концепція закону, невизначеність застосовуваних у ньому термінів можуть суттєво ускладнити його виконання, призвести до зловживань під час його застосування.

“Реалізація закону значно ускладниться також за наявності посередника між виробником і роздрібним продавцем. Адже закон не встановлює обов`язковість оприлюднення посередником даних про ціну, за якою він закупив продукцію у виробника. Відповідно до закону України «Про інформацію» особи, які володіють інформацією, зокрема професійного, ділового, виробничого, комерційного характеру, яка є предметом їх комерційного інтересу, самостійно визначають режим доступу до неї (стаття 30). За таких умов підприємство роздрібної торгівлі не зможе отримати достовірну інформацію про ціну, за якою виробник продав товар посереднику, а відтак - визначити граничну торговельну надбавку”, - пояснює свою позицію Президент.

На його думку, при визначенні розміру торговельної надбавки на соціально значимі продукти не враховано також, що для різних видів цих продуктів необхідні різні обсяги витрат на доставку, зберігання, пакування, маркування тощо. За таких умов 15-відсоткова надбавка для окремих продуктів (особливо овочів, молока) може не покрити маркетингові витрати, внаслідок чого підприємства торгівлі відмовлятимуться від цих товарів, що може спричинити їх дефіцит на окремих ринках.