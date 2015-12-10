Суд переніс на 11 грудня розгляд скарги на арешт Медведька, підозрюваного у вбивстві Бузини

Як передає кореспондент УНІАН, відповідну ухвалу сьогодні оголосила колегія суддів Апеляційного суду столиці, задовольнивши таким чином клопотання адвоката Медведька Андрія Федура, який просив суд відкласти засідання через недоставку його підзахисного на судове засідання.

Також суд на прохання захисників Медведька пояснив, що підозрюваного не було доставлено через відсутність на той час дозволу від слідчого.

Крім того, Федур поінформував суд, що він звернувся до органів прокуратури для відкриття кримінальної справи щодо побиття правоохоронцями Медведька в залі Печерського районного суду Києва.

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Як повідомляв УНІАН, Бузину застрелили 16 квітня на вулиці Дегтярівській у Шевченківському районі Києва поблизу будинку, де він мешкав.

За підозрою у його вбивстві затримали двох киян – Андрія Медведька та Дениса Поліщука.

Сьогодні, 9 грудня, Печерський райсуд Києва змінив Поліщуку запобіжний захід із тримання під вартою на цілодобовий домашній арешт строком на 2 місяці.

Медведько поки залишається під вартою, оскільки 3 грудня Печерський суд продовжив його арешт до 31 січня 2016 року.