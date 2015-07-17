Посольство Росії у Києві закидали паперовими літаками з іменами жертв катастрофи "Боїнга" (фото)
Посольство Російської Федерації у столиці активісти закидали паперовими літачками.
На літаках були написані імена 298 жертв малайзійського «Боїнга», повідомляє "Громадське".
Варто зазначити, що ініціаторами виступила російська громадська організація «Відкрита Росія».
Крім того, вони закликали приносити паперові літачки з портретами та іменами жертв рейсу MH-17 до посольства Нідерландів у Москві або посольств Росії за кордоном.
Нагадаємо, 17 липня 2014 року в небі над Донецькою областю підтримувані Росією терористи збили літак Boeing-777 компанії Malaysia Airlines, що виконував рейс Амстердам - Куала-Лумпур. Літак було збито із зенітно-ракетного комплекса ”Бук”.
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Усі 298 осіб, які перебували на борту, загинули. Переважна більшість з них - 194 пасажири були громадянами Нідерландів, 38 - громадянами Австралії.
Літак впав у зоні, що контролюється бойовиками. Тіла загиблих перевезли до Нідерландів для проведення впізнання та експертиз. Україна делегувала розслідування катастрофи літака Нідерландам.
Малайзія внесла до Ради безпеки ООН проект резолюції про створення міжнародного трибуналу з розслідування авіакатастрофи.
Раніше з ініціативою створення трибуналу виступили Австралія, Бельгія, Нідерланди, Малайзія і Україна.
Росія виступає проти цієї пропозиції.