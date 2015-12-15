45% жителів окупованого Донбасу і "сірої зони" не вистачає ліків - опитування

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомила виконавчий директор Київського міжнародного інституту соціології (КМІС) Наталія Харченко в ході презентації оновлених «Досліджень потреб гуманітарної допомоги Донецької та Луганської областей».

Дослідження ініційовано Гуманітарним штабом Ріната Ахметова і було проведено у 30 найбільш нужденних містах тимчасово окупованій території і «сірої зони» (містах на лінії зіткнення) Донецької і Луганської областей.

За словами Харченка, найгострішою потребою населення Донбасу продовжує залишатися потреба в медичних препаратах.

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«Найпроблемніша ситуація з медикаментами: 45% опитаних вказують на їх нестачу. Потім йде дефіцит продуктів харчування, який відзначає 30% респондентів, і дещо краща ситуація з побутовими товарами та предметами гігієни. Найбільш затребуваними серед ліків залишаються серцеві засоби, а також препарати від тиску та заспокійливі засоби. Найбільш гостро брак медикаментів відчувають жителі таких міст, як Ровеньки (70%), Краснодон (62%) та Станиця Луганська (60%)», - зазначила Харченко.

53% респондентів вказали, що в їхньому місті або їх сім'ї не вистачає продуктів харчування, медикаментів або предметів гігієни. Цей показник значимо менше, ніж був у вересні - 58%. У той же час, порівняно з вереснем 2015 року на 5% зменшився дефіцит медикаментів і на 4% знизилася потреба в побутових товарах. Найбільш проблемні міста станом на листопад-грудень – це Ровеньки, Станиця Луганська, Алчевськ та Краснодон: їх населення висловлює високу потребу відразу в декількох категоріях товарів», - сказала Харченко.

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За її словами, за минулий рік потреби в продуктах скоротилися.

«Був істотно скорочений дефіцит круп, консервів, борошна та макаронних виробів. Порівняно з вереснем структура потреб практично не змінилася. Стабільно високим залишається попит на свіжі м'ясні і молочні продукти, зріс попит на свіжі фрукти. Популярними продуктами у значної частини сімей залишаються рослинне і вершкове масло, крупи і цукор», - сказала Харченко.