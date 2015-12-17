Опитування: майже половина українців назвала Новий рік найулюбленішим зимовим святом

Про це свідчать передані УНІАН результати опитування, проведеного соцiологiчною групою «Рейтинг» з 27 листопада по 5 грудня 2015 року.

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Згідно з результатами дослідження, проведеного соціологічною групою «Рейтинг» у грудні 2015 року, майже для половини опитаних (47%) найулюбленішим новорічним святом є Новий рік, для 41% - Різдво, ще 5% назвали улюбленим святом День Святого Миколая, 3% - Старий Новий рік. 2% не подобається жодне новорічне свято, не визначилися – 3%.

Також опитування показало, що Новий рік значно більше люблять на жителі сходу, півдня України і Донбасу, Різдво – переважно на заході, в центральному регіоні однаковою мірою люблять як Новий рік, так і Різдво.

Чим молодші респонденти та чим вищий їхній рівень освіти, тим більша їхня прихильність до Нового року. Також це свято більш улюблене серед жителів міст та російськомовних респондентів. Натомість Різдво відзначали більше серед мешканців сіл, а також україномовні респонденти.

Крім того, згідно з даними дослідження, 65% опитаних українців мають традицію дарувати подарунки на День Святого Миколая, водночас третина респондентів такої традиції не мають, 1% - не знають такого свята, 3% - не визначилися із відповіддю.

Чим далі на південний схід, тим менше дотримуються традиції дарувати подарунки на це свято. Найбільше його прихильників на заході (94%), найменше – на Донбасі (26%). Також більшою мірою схильні підтримувати дану традицію жінки, молодь та україномовні респонденти.

Як продемонструвало дослідження, 46% опитаних збираються ставити вдома на Новий рік живу ялинку, 28% - штучну, 12% - обмежаться новорічною композицією. 14% не мають наміру ставити ані ялинку, ані новорічну композицію. Це, переважно, люди старшого віку, а також респонденти з нижчими доходами. За останні 4 роки кількість тих, хто обирає живу або штучну ялинку, збільшилася на 2% і 5% відповідно. Натомість прихильників новорічних композицій і тих, хто відмовляється від новорічного декору, стало дещо менше.

Традиція ставити живу ялинку більш поширена на заході України, серед мешканців сіл, молоді, а також респондентів з вищими доходами. Штучні ялинки більш популярні на Донбасі та серед міських жителів.

Соціологічна група «Рейтинг» проводила дослідження методом особистого формалізованого інтерв’ю (face-to-face), загалом було опитано 2 тис. респондентів від 18 років і старше. Вибірка репрезентативна за віком, статтю, регіонами і типом поселення. Помилка репрезентативності дослідження становить не більш як 2,2%.