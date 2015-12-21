На Харківщині "коктейлями Молотова" закидали будинок начальника поліції (фото, відео)
21:31, 21 грудня 2015Суспільство
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У Краснокутську Харківської області протестуючі закидали "коктейлями Молотова" будинок начальника районної поліції і його заступника.
в Краснокутську після акції протесту підпалили будинок начальника поліції "коктейлями Молотова" / IT Sector Харків
Про це повідомляє "IT Sector Харків".
Повідомляється, що сьогодні в Краснокутську відбулася акція протесту проти дій місцевої поліції, яка нібито покриває згвалтування і вбивство 15-річної дівчини в листопаді 2015 року.
Зазначається, що на мітинг вийшли жителі Краснокутська, а також активісти громадянського корпусу "Азов".
На мітинг вийшли жителі Краснокутська, а також активісти громадянського корпусу "Азов" / IT Sector Харків
Після мітингу протестувальники вирушили до будинків керівників місцевої поліції і закидали їх камінням і пляшками із запальною сумішшю. Також повідомляється, що підозрюваний у скоєнні злочину був затриманий.
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Як повідомляв УНІАН, раніше на Донеччині невідомі закидали військкомат "коктейлями Молотова".
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