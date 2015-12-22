Корбан увійшов до трійки найбільш згадуваних у ЗМІ політиків, Порошенко залишається лідером - рейтинг

Про це повідомляє "Новое время".

Глава партії Укроп Геннадій Корбан вийшов на третє місце у рейтингу активності та присутності в ЗМІ за листопад, складеному Центром контент-аналізу та Українським інститутом аналізу та менеджменту політики.

Корбана 17392 рази згадали в ЗМІ, що на 12486 згадок більше, ніж у жовтні. Завдяки цьому він піднявся на п'ять позицій у рейтингу. Це, насамперед, пов'язано зі скандалом з приводу його арешту, а також такими подіями: потрапив у лікарню; знаходиться під домашнім арештом в Дніпропетровську; лідера Укропу відпустили і знову затримали; розповів, чому і далі буде займатися політикою.

Лідером рейтингу залишився президент України Петро Порошенко (58682 згадок за листопад, 10550 згадок менше порівняно з жовтнем 2015 року; рух по рейтингу – 0).

Найбільш популярними темами від президента в листопаді стали: невдоволення роботою Генеральної прокуратури; Президент назвав підвищення зарплат військовим головним пріоритетом; заявив про зростання терористичної загрози в Україні; запросив Папу Римського до України; Президент України привітав збірну України з перемогою; привітав усіх з Днем української писемності та мови; Петро Порошенко увійшов у рейтинг найбільших аграріїв України у 2015 році.

Друге місце незмінно дісталося Прем'єр-міністру України Арсенію Яценюку. 25745 згадок (+2110 порівняно з жовтнем 2015 року; рух по рейтингу – 0). Найбільш популярними висловлюваннями і темами дискусій стали: прем'єр обіцяє масові чистки в Кабміні; попросив у Євросоюзу грошей на доплати українським чиновникам; заявив, що розвитку країн Східного партнерства перешкоджають конфлікти, спровоковані переважно РФ; оголосив завершення першого етапу реформ в Україні; дав зрозуміти, що Народний фронт вийде з коаліції в разі його відставки.

Четверте місце - Володимир Гройсман, Голова Верховної Ради України (8992 згадки (+4121); рух за рейтингом +5): сподівається на прийняття бюджету до січня; заявив, що перевибори Ради – це сценарій Кремля; сподівається на позитивне рішення ЄС щодо прийнятих "безвізові" законів; привітав українців з Днем гідності та свободи; пообіцяв ввести кодекс поведінки депутатів.

П'яте місце - Арсен Аваков, Міністр внутрішніх справ України (7576 згадок (+1841); рух за рейтингом +2) заявляє, що в МВС на Коломойського кримінальної справи немає; скасував міліцейські показники ефективності; розповів подробиці переатестації міліціонерів; оригінально і з гумором попрощався з українською міліцією; попереджає про можливі теракти у Львові.

Шосте місце - Міхеїл Саакашвілі, голова Одеської обласної державної адміністрації. (6827 згадок (-1825; рух по рейтингу -3) потрапив у бійку після ток-шоу Савіка Шустера; поділився думкою західних політиків про неможливість допомогти Україні; анонсував новий "майдан"; вже готовий стати новим Прем'єр-міністром України; привітав Віталія Кличка з перемогою на виборах; оголосив війну "горіховій мафії".

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Сьоме місце - Віктор Шокін, голова Генеральної прокуратури України (6632 згадки; +2021 згадка порівняно з жовтнем; рух за рейтингом +3): на тлі останніх скандалів навколо ГПУ пішов у відпустку; визначився з вибором керівника Антикорупційної прокуратури; заявив, що затримання Г. Корбана проходило в рамках закону; блокує арешт глави Опозиційного блоку Бойка; відмовився з'явитися в суд у справі Мосійчука.

Восьме місце - Борис Філатов, народний депутат України (6286 згадок; + 2174 згадки порівняно з жовтнем 2015; рух за рейтингом +5). Часто згадуваними темами стали: історія Бориса Філатова в дев'яностих: перший досвід зради і рейдерства; був обраний мером Дніпропетровська; відмовився від депутатського мандата; оприлюднив докази підкупу виборців; прокоментував затримання Корбана: "І нехай Господь буде нам суддя".

Дев'яте місце - Олег Ляшко, народний депутат України, лідер РПЛ (5838 згадок, -539 порівняно з жовтнем 2015 року; рух по рейтингу -4): заявив, що ЄС від України нічого не вимагає, це обман; поставив українській владі ультиматум; розпустила міську організацію Радикальної партії у Кривому Розі; озвучив причини, за якими згорнули тарифний майдан; прокоментував напад Парасюка на генерала СБУ Пісного.

Десяток місце - Віталій Кличко, мер Києва (5453 згадки; -1238 порівняно з попереднім місяцем; руху по рейтингу -6): відмовився від теледебатів з Бориславом Березою; знову обраний мером Києва; випробував новий трамвай Електрон; прокоментував поразку брата; розповів про ставлення до росіян, чому вважає блогерів і аналітиків непотрібни і чому зайнявся політикою.

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Місця з 11 по 25 розподілилися таким чином: Ігор Коломойський, український підприємець і політичний діяч, Олександр Вілкул, народний депутат України, голова Фонду Українська перспектива, Наталія Яресько, Міністр фінансів України, Юлія Тимошенко, голова фракції ВО Батьківщина у парламенті, Юрій Луценко, народний депутат, голова фракції БПП в парламенті, Надія Савченко, народний депутат України, утримується в РФ,Павло Клімкін, Міністр закордонних справ України, Валерія Гонтарєва, глава Нацбанку України, Мустафа Джемілєв, народний депутат України, уповноважений у справах Кримськотатарського народу, Олександра Кужель, український політик та громадський діяч, народний депутат України, координатор громадського руху Громадянський опір,Єгор Соболєв, заступник голови депутатської фракції, голова Комітету Верховної Ради України з питань запобігання та протидії корупції, Андрій Тетерук, в.о. лідера фракції Народний фронт, комбат батальйону Миротворець, Айварас Абромавічус, міністр економічного розвитку і торгівлі України, Олексій Павленко, Міністр аграрної політики та продовольства України, Сергій Лещенко, журналіст, народний депутат, голова підкомітету з питань міжнародного співробітництва та здійснення антикорупційного законодавства Комітету Верховної Ради України з питань запобігання та протидії корупції.

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Тенденції і маркери листопада

У листопаді 2015 року спостерігається значне збільшення кількості цитувань політиків порівняно з попереднім місяцем цього року. Насамперед, це пояснюється традиційно зростаючою активністю політикуму напередодні кінця року і подитоживанием роботи держави, також сплеск згадок обумовлений численними конфліктними ситуаціями з участю відомих політиків в листопаді.

Як наслідок, 18 учасників листопадового Топ-25 порівняно з жовтнем збільшили фактична кількість згадок, і 7 – зменшили. При цьому спостерігаємо значне підвищення рейтингу серед головних учасників політичних скандалів: Геннадій Корбан, Андрій Тетерук, Олександра Кужель та Єгор Соболєв.

Шість учасників рейтингу жовтня вибули зі списку Топ-25 в листопаді: Геннадій Кернес, Сергій Ківалов, Геннадій Зубко, Андрій Пивоварський, Борислав Береза Сергій Думчев.

Найбільшу кількість згадок в темі мерських виборів отримали: Віталій Кличко, Олександр Вілкул та Борис Філатов. Зазначимо, що Борислав Береза, один з лідерів передвиборчих перегонів у Києві, займає 26 місце у рейтингу, не добравши до ТОП-25 всього лише 24 згадки. Позиції лідерів рейтингу незмінно залишаються за Президентом і Прем'єр-міністром України. Замикає трійку лідерів Геннадій Корбан, який став ключовою політичною фігурою цього місяця завдяки скандалу з його арештом.

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Також відзначимо нових учасників ТОП-25: Олександру Кужель (+70 в рейтингу), Андрія Тетерука (+73 в рейтингу) та Єгора Соболєва (+17 в рейтингу). На зміну вибулим повернулися і старожили ТОП-25: Мустафа Джемілєв (плюс 15 позицій у рейтингу у зв'язку энергоблокадой Криму), Олексій Павленко (плюс 2 позиції у зв'язку з посиленою увагою до АПК України) та Сергій Лещенко (плюс 3 позиції через скандалу з прокуратурою, заявами про Шокіна, про переслідування і погрози).