Зарплата військовослужбовців у наступному році збільшиться мінімум удвічі - Полторак

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив міністр оборони України Степан Полторак сьогодні на засіданні Ради реформ при Міноборони у Києві.

«Я переконаний в тому, що з нового року нам вдасться значно підвищити заробітну платню, що нам дозволить більш ретельно підходити до відбору тих людей, які бажають проходити службу», - зазначив він.

«Заробітна платня збільшується, як мінімум, удвічі, я думаю, що мотивація приходити до війська буде збільшена значно», - заявив Полторак.

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Як повідомляв УНІАН, 6 грудня начальник Генерального штабу - головнокомандувач ЗСУ генерал армії Віктор Муженко заявив, що з 1 січня 2016 року планується збільшення грошового забезпечення військовослужбовців Збройних сил України.

За його словами, військовослужбовець за контрактом отримуватиме 7 тис. грн, командир бригади - 14 тис., командир батальйону - 12 тис., командир роти - 10 тис., командир взводу - 9 тис. грн".

25 грудня Верховна Рада ухвалила держбюджет-2016, яким передбачено збільшення фінансування армії на 21% - до 55,6 млрд грн, порівняно з 45,8 млрд грн, виділених у 2015 році.