Місто під Харковом залишилося без Леніна (фото)
12:11, 27 грудня 2015Суспільство
962 0
В місті Куп'янськ Харківської області активісти знесли черговий пам'ятник Володимиру Леніну.
Скріншот сайту / 057.ua
Як повідомляє місцевий сайт, пам'ятник "батькові комунізму" був знесений місцевими патріотами.
Читайте такожДекомунізація по-одеськи: Пам'ятник Леніна перетворився на Дарта Вейдера (фото)
"Після попереджень зібралися і зняли ідола. Молодці! Чекаємо повідомлень про падіння ще кількох!", - цитує сайт користувачів соцмереж.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter