Місто під Харковом залишилося без Леніна (фото)

12:11, 27 грудня 2015
Суспільство
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В місті Куп'янськ Харківської області активісти знесли черговий пам'ятник Володимиру Леніну.

057.ua

Як повідомляє місцевий сайт, пам'ятник "батькові комунізму" був знесений місцевими патріотами.

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"Після попереджень зібралися і зняли ідола. Молодці! Чекаємо повідомлень про падіння ще кількох!", - цитує сайт користувачів соцмереж.

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