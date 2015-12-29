Суд над російськими ГРУшниками: адвокату Єрофєєва відмовилися виділяти охорону

Як передає кореспондент УНІАН, у відповідній ухвалі суд зазначив, що Соколовська не надала доказів, що її життю і здоров'ю щось загрожує.

Суд зазначив, що порушення проти неї кримінального провадження не є підставою втручання Голосіївського суду в її правові відносини з прокуратурою. Тому клопотання було не задоволено.

Після цього суд перейшов до допиту чергового свідка у справі затриманих на Донбасі російських спецризначенців Олександра Александрова та Єрофєєва - полковника ЗСУ Віктора Ніколюка.

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Як повідомляв УНІАН, 16 травня 2014 року сили АТО затримали в зоні бойових дій в Луганській області двох російських спецпризначенців - капітана Єрофєєва і сержанта Александрова.

Під час допиту Єрофєєв зізнався, що очолював диверсійно-розвідувальну групу з 12 осіб, до складу якої входив Александров.

Наприкінці серпня досудове розслідування стосовно Єрофєєва і Александрова було завершено. Російські військовослужбовці обвинувачуються у вчиненні низки злочинів. У даний час Голосіївський райсуд Києва розглядає провадження проти них.

23 грудня суд подовжив термін утримання під вартою Александрова та Єрофєєва до 20 лютого 2016 року у зв'язку з тим, що раніше призначений їм запобіжний захід — арешт — спливає 2 січня 2016 року.