Кількість українців, які готові терпіти труднощі заради успіху реформ, зменшилася до 33% - опитування

За рік українців, які готові терпіти матеріальні труднощі заради успіху реформ в країні, поменшало з 43% до 33%.

Як передає кореспондент УНІАН, такі дані озвучила директор фонду «Демократичні ініціативи» ім. Ілька Кучеріва Ірина Бекешкіна, посилаючись на результати проведеного з 15 по 25 грудня опитування в рамках соціологічного дослідження «2015-й: політичні підсумки і прогнози».

Читайте такожСоціологи: Довіра українців до влади за рік радикально впала, лідери довіри - волонтери і церква

«У грудні 2014 року загалом 43% населення були готові терпіти певні матеріальні труднощі заради здійснення реформ: 10% були готові «терпіти стільки, скільки треба для успіху» і ще 33% згодні були потерпіти недовго, не більше року. Не були готові терпіти 48%, із них 19% не вірили в успіх реформ, а 29% посилалися на те, що їх матеріальне становище й так вже нестерпне. Через рік, у грудні 2015 р. готовність терпіти матеріальні труднощі заради успіху реформ зменшилася до 33%, із них 8% населення готові терпіти скільки буде потрібно, а 25% - не довго, не більше року», - поінформувала Бекешкіна.

Згідно з отриманими даними, не готові терпіти труднощі 59% респондентів, із них 20% - не вірять в успіх реформ, а 39% - несила терпіти через «злиденне матеріальне становище».

Дослідження також показало, що 60% українців вважають, що події в країні йдуть у неправильному напрямку. Для порівняння, 58% було українців з такою думкою у наприкінці минулого року і 52% - наприкінці 2013 р.

У числі головних аргументів такого ставлення: те, що досі триває війна на сході України (73%), зростають ціни і тарифи на комунальні послуги, а зарплати ні (69%); зберігається високий рівень корупції (57%); у людей немає впевненості у своєму майбутньому (38%), «країною й досі правлять олігархи» (31%).

У правильності напрямку розвитку подій в країні впевнені у грудні 2015 р. 21% населення (22% у грудні 2014 р. і 26% у грудні 2013 р.).

Читайте такожМайже половина українців не підтримує ідею дострокових виборів у Раду - опитування

Основними почуттями людей, коли вони думають про майбутнє України, згідно з опитуванням, є надія і тривога – по 39 % голосів. При цьому «надія» переважає на заході і в центрі країни, а «тривога» – на півдні, сході і на Донбасі.

Дослідження проведено Фондом Демініціативи та Київським міжнародним інститутом соціології. Опитано 2040 респондентів з усіх регіонів України, за винятком АР Крим. У Луганській та Донецькій областях опитування не проводилось на тимчасово окупованих територіях. Похибка вибірки становить 2,3%.