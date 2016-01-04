Полторак обіцяє звільнити та позбавити звання затриманого на хабарі командира військової частини

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Міноборони.

«Підозрюваного у отриманні хабаря буде звільнено із військової служби без права отримання вихідної допомоги та без нарахування пенсійного забезпечення, а також із позбавленням військового звання - підполковник», - зазначили у відомстві.

Читайте такожЗарплата військовослужбовців у наступному році збільшиться мінімум удвічі - Полторак

Як повідомляв УНІАН, співробітники СБУ 4 січня затримали за хабар командира однієї з військових частин, дислокованих у Києві.

«Підполковник вимагав 5 тис. грн від свого підлеглого за приховування перед військовою прокуратурою фактів порушення службових обов’язків», - зазначається в повідомленні.

Співробітники спецслужби затримали командира у власному кабінеті під час одержання хабаря.

У рамках відкритого кримінального провадження за ч. 3 ст. 368 проведено обшуки та невідкладні слідчі дії для встановлення інших можливих фактів корупційної діяльності військового, додали в СБУ.