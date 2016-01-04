Полторак обіцяє звільнити та позбавити звання затриманого на хабарі командира військової частини
Міністр оборони України Степан Полторак прийняв рішення щодо звільнення командира військової частини, якого було затримано за отримання хабаря від військовослужбовця, якого він мав притягнути до відповідальності за правопорушення.
Про це УНІАН повідомили у прес-службі Міноборони.
«Підозрюваного у отриманні хабаря буде звільнено із військової служби без права отримання вихідної допомоги та без нарахування пенсійного забезпечення, а також із позбавленням військового звання - підполковник», - зазначили у відомстві.
Читайте такожЗарплата військовослужбовців у наступному році збільшиться мінімум удвічі - Полторак
Як повідомляв УНІАН, співробітники СБУ 4 січня затримали за хабар командира однієї з військових частин, дислокованих у Києві.
«Підполковник вимагав 5 тис. грн від свого підлеглого за приховування перед військовою прокуратурою фактів порушення службових обов’язків», - зазначається в повідомленні.
Співробітники спецслужби затримали командира у власному кабінеті під час одержання хабаря.
У рамках відкритого кримінального провадження за ч. 3 ст. 368 проведено обшуки та невідкладні слідчі дії для встановлення інших можливих фактів корупційної діяльності військового, додали в СБУ.