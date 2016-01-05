Біля берегів окупованого Криму прикордонники затримали судно з капітаном-українцем

Сторожовий корабель "Дон" прикордонного управління ФСБ з анексованого Криму затримав у територіальних водах у Чорному морі суховантаж "Святий Георгій", передає ТАСС.

"Судно порушило режим державного кордону РФ, а саме, відхилилося від рекомендованого курсу і стало на рейд у селищі Чорноморське без дозволу портових служб", - йдеться у повідомленні.

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На капітана судна-громадянина України, 1970 року народження, складено адміністративний протокол. Зазначається, що розгляд адміністративної справи призначено на 25 січня 2016 року.

Нагадаємо, в середині грудня екіпаж сторожового корабля (СК) ВМФ Росії "Смєтливий" відкрив вогонь зі стрілецької зброї по турецькому сейнеру в Егейському морі.