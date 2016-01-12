У Луцьку патрульні двічі за день затримували нетверезого працівника ОДА за кермом іномарки

Як повідомили УНІАН у прес-службі патрульної поліції Луцька, сьогодні, 12 січня, близько 12.00 поліцейські зупинили водія автомобіля «Опель», який порушив правила дорожнього руху.

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Чоловік мав явні ознаки алкогольного сп’яніння. Перевірка на спеціалізованому пристрої показала 1.99 проміле алкоголю в крові.

Патрульні склали на нього протокол за ст. 130 (керування транспортними засобами особами в стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп'яніння) КУпАП, вилучили посвідчення водія та видали талон тимчасового користування транспортним засобом.

Однак вже за дві години поблизу будівлі обласної ради цей же водій виїжджав на своєму автомобілі і скоїв наїзд на іншу машину, спричинивши ДТП. На місце прибули патрульні, повторно склали на чоловіка протокол знову за ст. 130 та винесли постанову за ст. 124 (порушення учасниками дорожнього руху правил дорожнього руху, що спричинило пошкодження транспортних засобів, вантажу, автомобільних доріг, вулиць, залізничних переїздів, дорожніх споруд чи іншого майна) КУпАП.

Згідно з п.2 ст. 130 КУпАП, «повторне протягом року вчинення будь-якого з порушень, передбачених частиною першою цієї статті, - тягне за собою на водіїв позбавлення права керування транспортними засобами на строк від двох до трьох років з оплатним вилученням транспортного засобу...».

Як йдеться у повідомленні, правопорушник є працівником облдержадміністрації. Його автомобіль евакуювали на штрафмайданчик.