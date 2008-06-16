Шахті ім. Засядька знову дозволили видобувати вугілля

Державний комітет України з промислової безпеки, охорони праці і гірського нагляду (Держгірпромнагляд) дозволив відновити видобуток вугілля на донецькій шахті ім. Засядька.

Про це сьогодні повідомив телефоном кореспондентові УНІАН керівник інформаційного центру Держгірпромнагляду України Андріан ГАЛАЧ. За його словами, після добової зупинки (на шахті не працювали чотири робочі зміни) видобуток вугілля в 18-й східній лаві орендного підприємства "Шахта ім. Засядько" відновлений.

"Ми зупиняли видобуток не тому, що вони не виконали 6 з 15 пунктів рішення Урядової комісії (Рішення Урядової комісії, яка розслідувала причини аварії в листопаді і грудні 2007 року, – УНІАН), а тому що за технкоюі безпеки на той момент треба було зупинити", - підкреслив А. ГАЛАЧ.

Він уточнив, що на шахті усунули "дві основні позиції, які непокоїли Держгірпромнагляд".

"Перша - вентиляційний штрек 18-ї східної лави, який був затиснутий, вони переглянули і погодили із службами рятувальників план ліквідації можливої аварії, переробили реверсне провітрювання, яке відводить струмінь у випадку, якщо виникає аварійна ситуація по іншому напрямку, - пояснив А. ГАЛАЧ. - Хоча проблема цього затиснутого штреку не вирішена. Але вирішено питання вентиляції і забезпечення провітрювання в разі аварії".

"Друге - вони відразу, тільки ми заборонили спуск людей, організували навчання гірників правил користування саморятівниками", - додав А. ГАЛАЧ. Він акцентував, що "це було дуже важливо, оскільки з 3,5 тисяч чоловік тільки 180 шахтарів на той момент, коли інспектора перевіряли, пройшли таку підготовку, тобто інші не змогли б навіть скористатися саморятівниками, якби щось трапилося".

А. Галач констатував, що за добу на шахті вдалося навчити правилам користування саморятівниками 1300 осіб. "Вони 1300 гірників прогнали в так званому димному штреку, тобто в шахті є спеціальні ділянки, де штучно створюється аварійна ситуація, пускається дим. Перед цим з гірниками проводять на поверхні інструктаж і тренувальне заняття, потім перевіряють із заліком, із записом про те, що шахтар в димному штреку, в ситуації, наближеній до реальної аварійної, пройшов підготовку і вміє користуватися саморятівником", - детально описав А. ГАЛАЧ.

Водночас, керівник інформаційного центру Держгірпромнагляду визнав, що "питання, звісно, до шахти ім. Засядька ще залишаються".

Як повідомляв УНІАН, Держгірпромнагляд 14 червня заборонив видобуток вугілля на шахті ім.Засядька в Донецьку через грубі порушення правил безпеки.

За повідомленням Інформаційного центрк Держгірпромнагляду, інспекцією територіального управління було заборонено видобуток вугілля у 18-й східній лаві орендного підприємства "Шахта ім. Засядька".

Інспекцією були опломбовані комбайн, діючий і резервний пускачі.

Планова оперативна перевірка цієї лави виявила грубі порушення правил безпеки, які створюють загрозу життя і здоров`ю шахтарів. Зокрема, встановлено, що 18-й східний вентиляційний штрек 18-й східної лави звужений до двох квадратних метрів замість передбачених проектом 18 метрів.

На цих та інших ділянках не виконуються заходи з попередження вибуху вугільного пилу: не здійснюється осланцювання і обмивання виробки, зазначили в Інформаційному центрі Держгірпромнагляду.

«Згідно плану ліквідації аварії, 18-м східним вентиляційним штреком передбачена евакуація шахтарів на випадок пожежі або загазування ділянки. Проте прохід звузився настільки, що через нього можна тільки повзти, що фактично позбавляє шахтарів можливості врятуватися у разі аварійної ситуації», - йдеться у повідомленні.

Держгірпромнагляд також заборонив спуск в шахту працівників шахти ім. Засядька у зв`язку з тим, що вони не пройшли обов`язкове навчання правилам користування саморятівником. Тобто, у разі загазування ці гірники не зможуть скористатися єдиним засобом захисту, що в такій ситуації зможе врятувати їм життя.

Крім того, інспекція Держгірпромнагляду констатує, що майже половина шахтарів не пройшла обов`язковий медичний профілактичний огляд. І це при тому, що за останні 10 років на вугільних шахтах під землею тільки від серцево-судинних захворювань померло понад 130 гірників, зокрема троє – на шахті ім. Засядька.

За наслідками оперативної перевірки інспекторами також заборонено експлуатацію і опломбовано вантажо-людський підйом №3, оскільки закінчилися терміни експлуатації кліті, підйомної машини і причіпного пристрою.

Коментуючи результати планової оперативної перевірки, заступник голови Держгірпромнагляду Олег РУМЕЖАК зазначив, що керівництво шахти ім. Засядька не виконало 6 із 15 пунктів рішення Урядової комісії, яка розслідувала причини аварії в листопаді і грудні 2007 року, внаслідок якої загинули 106 шахтарів.

О.РУМЕЖАК нагадав, що це був комплекс першочергових заходів з метою уникнути в майбутньому подібні трагедії, а також обов`язковою умовою для відновлення вуглевидобування на шахті.

О.РУМЕЖАК також підкреслив, що термін виконання заходів, визначених комісією, закінчився ще 1 травня 2008 року. Проте, він акцентував, що інспекторами встановлено, що боротьба з вугільним пилом на шахті практично не ведеться.

"І це, не зважаючи на те, що саме вугільний пил у багато разів підсилив силу вибуху, що стався на шахті 18 листопада 2007 року", - сказав О. РУМЕЖАК.

Він також назвав інші заходи, які дотепер не виконані на шахті.

Так, відповідно до рішення Урядової комісії, на шахті слід було встановлене устаткування автоматичного швидкісного контролю за станом копальневої атмосфери з функцією "чорного ящика". Проте, в цьому питанні шахтою зроблено крок назад. Зокрема, використовується морально і фізично застаріла апаратура 70-х років, яка нездатна забезпечити оперативне реагування на стан шахтної атмосфери.

Не всі гірники, які працюють в тупикових і очисних виробках, забезпечені спеціальними світильниками на касках, які у разі небезпечної концентрації метану починають мигати, роблячи неможливою роботу і сигналізуючи про необхідність негайно покинути небезпечну ділянку.

На шахті ім. Засядька також не встановлено загальношахтний вихідний день в неділю і державні свята. За статистикою, 60% всіх резонансних групових нещасних випадків відбуваються саме в ці дні.

У Держгірпромнагляді нагадали, що за станом на 14 червня 2008 року гірничотехнічними інспекторами припинено роботу 14 шахт, 36 очисних забоїв і 6 малих підприємств.

Всього з початку дії локального особливого режиму державного нагляду з 9 червня 2008 року припинялася робота на 26 вугільних підприємствах. Особливий режим державного нагляду продовжується. У разі виявлення на підприємствах порушень правил безпеки, що створюють загрозу здоров`ю і життю шахтарів, роботи заборонятимуться, підкреслили в Держгірпромнагляді.