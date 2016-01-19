У Нацгвардії прокоментували можливість входження до її складу батальйону "Крим"

Так речник відомства Світлана Павловська прокоментувала заяви координатора акції з блокади Криму Ленура Іслямова про створення такого батальйону в структурі Нацгвардії України, передає "Крим.Реалії".

"Це інсинуації окремої людини, яка бере на себе відповідальність робити подібні заяви. Я можу сказати тільки одне, що Нацгвардія України діє в рамках чинного законодавства", – сказала вона.

Спікер Нацгвардії зазначила, що ініціатива може бути, але вона повинна втілюватися в рамках законів України.

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"Є чітко визначені завдання, це люди зі зброєю. Це відповідні законодавчі рамки, які визначаються чинним законодавством в Україні, так і міжнародним законодавством. Ми хочемо йти в Європу. Ми працюємо над вдосконаленням нашого чинного законодавства, в тому числі і судового, і ми повинні чітко розуміти, що є відповідні рамки, в яких ми діємо", – додала Павловська.

Нагадаємо, раніше Іслямов заявляв, що батальйон "Крим", швидше за все, буде входити в Нацгвардію, тому що функції ЗСУ більш військові, а в НГУ – більш громадські.

На уточнювальне питання, чи є офіційне рішення щодо батальйону, він відповів: "Я думаю, що це буде вже озвучуватися гарантом Конституції або, як мінімум, Мустафою Джемілєвим у найближчій перспективі".