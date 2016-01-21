Завтра синоптики знову обіцяють українцям сніг, температура впаде до 10 градусів морозу

Український гідрометеорологічний центр прогнозує, що 22 січня в Україні буде місцями невеликий сніг та ожеледиця.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

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"За даними Укргідрометцентру, 22 січня вночі в Україні, крім південної частини, вдень у західних, північних та центральних областях місцями невеликий сніг, вночі на сході країни помірний сніг. На дорогах ожеледиця. Вітер переважно північно-західний, 5-10 м/с», - йдеться в повідомленні.

Температура вночі 9-14° морозу, у більшості південних, центральних областей та на півночі Лівобережжя місцями 15-20°, вдень 5-10° морозу; в Криму, Донецькій та Луганській областях вночі 6-11°, вдень 3-8° морозу.