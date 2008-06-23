ЗМІ перебільшують небезпеку "чорних пісків"

Засоби масової інформації України сильно перебільшують радіоактивну небезпеку "чорних пісків", плями яких вимиваються на деякі пляжі Азовського узбережжя.

Про це кореспонденту УНІАН сказала заступник Головного державного санітарного лікаря Донецької області Лариса ГУСЄВА.

Вона акцентувала, що щорічно з початком літнього сезону тема "чорних пісків" з`являється в ЗМІ, й кожного разу цим піскам необгрунтовано приписується радіоактивна небезпека.

"Чорні піски – це родовища на дні Азовського моря. Я ці чорні піски добре знаю, тому що захистила кандидатську дисертацію на тему "Радіаційно-гігієнічна оцінка моноцитових пісків Азовського узбережжя". Я 10 років займалася цією проблемою, ми проводили дослідження, і запевняю: "чорні піски" не несуть ніякої небезпеки для людини", - сказала Л.ГУСЄВА.

Вона акцентувала, що "чорні піски" – це природні речовини, які вимиваються з дна моря", і які "дійсно можуть створювати підвищений гамма-фон, який може становити і 30, і 130 Мікрорентген на годину".

"Це невеликі плями, вони можуть бути 20 см, можуть бути півметра. Але цей фон порівнянний із фоном, випромінюваним, наприклад, звичайним гранітом. Усі знають, що граніт – це природний матеріал, який дає підвищений гамма-фон. Так от уявіть собі, що це граніт. Це точно така ж природна речовина, яка просто вимивається морем, особливо, після штормів", - роз`яснила Л.ГУСЄВА. Вона додала, що на узбережжі Азовського моря "чорні піски" найактивніше вимиваються на пляжі біля селища Піщане, бувають такі намивання і в Першотравневому районі.

"Проблемою цих пісків санітарні служби області займаються з 1986 року, приїжджали вчені з Москви, Києва, ці піски вивчені з усіх боків. Вони не можуть завдати шкоду здоров`ю людини, тому що з таким рівнем фону в 50, 60 і навіть 100 Мікрорентген на годину людині на цьому піску потрібно лежати півроку, не встаючи", - підкреслила заступник головного санлікаря області.

Вона також нагадала, що "щорічно навесні працівники місцевої санстанції разом із комунальними службами проходить пляжі з дозиметром". "І якщо знаходять навіть незначні плями "чорного піску", ці ділянки просто боронують. Вивозити ці піски немає ніякого сенсу. І роблять це більше для заспокоєння людей, а зовсім не тому, що цей гамма-фон може завдати шкоду здоров`ю", - запевнила Л.ГУСЄВА.

Вона ще раз підкреслила, що відпочивальники "можуть абсолютно не побоюватися за своє здоров`я на пляжах, де є цей пісок".