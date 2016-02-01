У Донецькій області заарештовано поліцейського, підозрюваного у співпраці з терористами

Як повідомляє прес-служба прокуратури Донецької області, слідство встановило, що в період із серпня 2015 по січень 2016 року 28-річний співробітник кримінальної поліції Красноармійського відділу Головного управління Нацполіції в Донецькій області, перебуваючи в Красноармійську, збирав відомості про діяльність і кількісний склад правоохоронців та військовослужбовців ВСУ, які беруть участь в антитерористичній операції.

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Зібрані дані він передавав своєму рідному братові, який є учасником терористичної організації «ДНР».

31 січня міліціонера та його спільника затримали співробітники Служби безпеки України.

У даний час зловмисникам повідомлено про підозру у вчиненні кримінального злочину, передбаченого ч.1 ст.258-3 КК України (участь у терористичній групі чи терористичній організації) й обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 2 місяці.

Максимальна міра покарання, яка загрожує заарештованим – до 15 років позбавлення волі.