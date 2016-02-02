Томбінський: в ЄС наразі немає негативних сигналів щодо трудових мігрантів з України

Про це повідомив голова представництва Євросоюзу в Україні Ян Томбінський під час зустрічі зі студентами Національного авіаційного університету.

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"В останній час ми не чули жодних сигналів про негативну думку щодо міграції працівників з України на європейський простір", - заявив Ян Томбінський. При цьому він сказав, що Європа потребує робочої сили. На його переконання, українці добре адаптуються до умов в Євросоюзі.

Ян Томбінський зауважив, що тільки у Польщі працюють сотні тисяч українців. "І це не впливає (негативно) на суспільну думку людей", - сказав посол, зазначивши, що трудові мігранти приносять користь Польщі.

За його словами, у Польщі зацікавлені прийняти більшу кількість українців на офіційні контракти. У зв'язку з чим важливо, щоб українці працювали на легальних засадах.

Окрім того, він зазначив, що можуть з'явитися обставини, що думка стосовно трудових мігрантів з України в ЄС може змінитися.

Ян Томбінський згадав, що в середині 2000-х велися дебати щодо того, що за короткий час до Португалії приїхало 100 тис. українців. Дискусії стосувалися шляхів інтеграції українців у португальське суспільство.

Ян Томбінський зазначив, що тоді було багато критиків щодо необхідності інтеграції українців, але час показав, що ті добре інтегрувалися у португальське суспільство. "Ці мігранти, вони працюють на благо тих країн, в яких вони перебувають", - заявив дипломат.