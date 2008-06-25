У київському парку сталося дещо гірше, ніж теракт?

Вибух, який стався 21 квітня в київському парку імені Тараса Шевченка, не був терористичним актом.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив журналістам тимчасово виконуючий обов`язки голови СБУ Валентин НАЛІВАЙЧЕНКО, відповідаючи на запитання кореспондента УНІАН.

За його словами, на сьогодні в СБУ є підтвердження, що цей вибух не був терактом.

«Це був не теракт. На жаль дня нас, як для громадян України, там була дещо інша ситуація», - підкреслив В.НАЛИВАЙЧЕНКО і порадив журналістам звертатися в правоохоронні органи за детальнішою інформацією.

Голова Служби безпеки також зазначив, що СБУ встановила підозрюваного в здійсненні вибуху. «СБУ зробила все можливе, і головного підозрюваного разом з інформацією ми передали до МВС», - сказав В.НАЛИВАЙЧЕНКО.

Як повідомляв УНІАН, 21 квітня о 19.30 у парку Шевченка в Києві спрацював невідомий вибуховий пристрій. Потужність вибуху становила майже 100 г у тротиловому еквіваленті.

Внаслідок вибуху було поранено дві студентки Національного університету ім. Тараса Шевченка, які в той момент проходили неподалік.

За фактом вибуху столична міліція порушила кримінальну справу.

Міністр внутрішніх справ України Юрій ЛУЦЕНКО 7 травня повідомив, що слідство вже визначило головного підозрюваного у справі про вибух у парку Шевченко.

У той же час, за словами міністра, причетність підозрюваного до злочину ще не доведена остаточно, і він не затриманий.

Разом з тим Ю.ЛУЦЕНКО не виключив, що вибух у парку Шевченка 21 квітня був терактом.