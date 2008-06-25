“Апокаліпсис” від Deutsche Bank: світова економіка може розвалитися за 2 роки

Світова економіка опиниться у стані колапсу у разі, якщо ціна на нафту досягне $200 за барель. Такий апокаліптичний прогноз робить Bloombergз посиланням на провідного аналітика з енергетики Deutsche Bank Адама Семінскі. Такий коментар Семінскі зробив після того, як у Goldman Sachs Group Inc. припустили, що в найближчі два роки ціни на нафту коливатимуться у межах від $150 до $200 за барель, оскільки Організація країн-експортерів нафти не в змозі встигати за попитом, що постійно зростає.

Також Bloomberg нагадує, що Росія - другий (за обсягами експорту) експортер нафти після Саудівської Аравії, знизила поставки вперше за десятиліття. В результаті вартість нафти на світових ринках за поточний рік подвоїлася та сягнула $139,89 за барель на торгах 18 червня.

"Ціна $200 за барель зламає хребет світовій економіці, - заявив Семінскі. - Наступним кроком буде глобальна рецесія і погані новини для всіх".