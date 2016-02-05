Нардеп закликав зупинити показ заборонених російських фільмів на українському ТБ (документи)

Та певні ЗМІ, як пише на своїй сторінці у Facebook народний депутат Віталій Купрій, вдаються до прямого порушення норм чинного законодавства, транслюючи російський відеопродукт.

"Зокрема, ТОВ "Телерадіокомпанія "Україна" систематично здійснює телевізійні покази фільмів і серіалів, що вироблені державою-агресором після 1 січня 2014 року, ігноруючи законодавчі приписи та нехтуючи елементарними моральними нормами", - зазначається у повідомленні нардепа.

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Купрій розповів, що сьогодні звернувся з відповідними депутатськими зверненнями до Державного агентства України з питань кіно, Державного комітету телебачення і радіомовлення та Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення з вимогою вжити дієвих заходів для захисту інформаційного простору України.

"Також необхідно впровадити справедливу прозору процедуру видачі державних посвідчень на право розповсюдження та демонстрування фільмів", - підсумував депутат.

Нагадаємо, раніше Кабінет міністрів України заборонив Державному агентству з питань кіно видавати прокатне посвідчення фільмам у разі участі в них осіб, які входять до переліку таких, що створюють загрозу національній безпеці України.