В Україні стартує додаткова сесія зовнішнього тестування

Сьогодні в усіх регіонах України розпочинається додаткова сесія зовнішнього оцінювання знань випускників шкіл, яка триватиме до 4 липня.

Як повідомили УНІАН в Інформаційному центрі незалежного оцінювання, у першому тестуванні з української мови та літератури беруть участь 6 тис. 361 особа, для яких створено 27 пунктів тестування.

Як і під час основної сесії, тестування триватиме три години. Для перевірки робіт вже створено три пункти перевірки в різних регіонах. Тестові завдання, як і раніше, містять і закриті, і відкриті запитання.

Як повідомлялося, під час основної сесії зовнішнього оцінювання, що тривала з 22 квітня до 4 червня, тест з української мови та літератури склали 461 тис. 210 учасників. 92% з них набрали понад 124 бали, здобувши таким чином право на вступ до вищих навчальних закладів. Максимальну кількість балів - 200 - отримали 222 учасника.

Участь у додатковій сесії тестування беруть громадяни, які з визначених законом поважних причин не зареєструвалися або не з`явилися на основну сесію.