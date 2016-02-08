Медстраховка повинна стати обов'язковою для військових-контрактників – нардеп

Про це повідомила в себе на сторінці в Facebook народний депутат України з фракції "Блок Петра Порошенка", голова підкомітету з питань безпеки державних інформаційних систем Комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки і оборони Ірина Фріз.

"Це має включати інструменти обов’язкового медичного страхування за рахунок держави, що дозволять отримувати медичне обслуговування та лікування у разі поранення на більш високому рівні за стандартами країн НАТО", – зазначила парламентар.

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Вона навела приклад контрактної армії в країнах ЄС та США: "Так, наприклад, в Італії військовослужбовців страхують на суму від $120 тисяч, в Швеції – від $100 тисяч. В США життя та здоров’я військовослужбовця, що перебуває в зоні бойових дій, страхується на суму $150 тисяч. Але існує можливість відмовитися від страховки та отримувати на $10 більше до щомісячного окладу. У військовослужбовця до 35 років існує також можливість доплачувати власні кошти та збільшити суму покриття страховки до $1-3 млн. Загалом, в США існує 8 національних програм страхового захисту військовослужбовців. Їх реалізацією займається біля 100 приватних страхових компаній", – написала Фріз.

Депутат переконана у необхідності поступового впровадження поліваріативної страхової системи для військовослужбовців, що дозволить не тільки підвищити їхній рівень захисту та обслуговування, але й надати особистий вибір пакетів та програм страхування.

"Медична страховка має стати обов’язковою умовою проходження служби за контрактом, яку пропонує держава. Найближчим часом маю намір запропонувати пілотний проект щодо обов’язкового страхування на базі одного з родів військ. Вибір страхових компаній має бути прозорим, відкритим, з жорсткими механізмами санкцій за невиконання зобов’язань", – наголосила Фріз.