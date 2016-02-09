У суді по справі Корбана впродовж 6 годин допитали лише двох свідків

Як передає кореспондент УНІАН, починаючи з 11.00, у суді допитали лише двох представників Національного інституту серцево-судинної хірургії імені Амосова, які є свідками з боку сторони обвинувачення.

Адвокати Корбана з'ясовували у свідків, чи є стентування медичною операцією, й отримали відповідь, що це не є операцією, а інтервенційною процедурою.

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Окрім цього, адвокатам так і не вдалося з'ясувати, хто конкретно з медичних працівників Інституту Амосова дав дозвіл на доправлення Корбана до Дніпровського районного суду Києві після проведення йому стентування 25 грудня.

У даний час судове засідання продовжується. Зараз суд допитує лікаря “швидкої медичної допомоги”, якого викликали Корбану в ході судового засідання Дніпровського райсуду.

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Довідка УНІАН. Корбан був затриманий 31 жовтня 2015 року у Дніпропетровську. Згодом силовики перевезли його до Києва.

Печерський райсуд Києва виніс рішення про домашній арешт Корбана на два місяці - по 31 грудня 2015 року.

Водночас 28 грудня суддя Дніпровського райсуду столиці Микола Чаус задовольнив клопотання прокуратури про взяття Корбана під варту терміном на 60 діб. При цьому суддя не врахував аргументів захисників про те, що Корбану 25 грудня в Інституті ім. Амосова зробили операцію - подвійне стентування, і він має перебувати в медичному закладі під наглядом лікарів.

Адвокати подали апеляцію на рішення Дніпровського райсуду столиці про взяття Корбана під варту. Розгляд апеляції розпочався 5 січня.